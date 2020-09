Marvel's Avengers, gli attori dell'MCU rimpiazzano i volti del gioco in un video deepfake

L'esaltazione che seguì all'annuncio da parte di Square Enix di questo Marvel's Avengers fu quasi immediatamente ridimensionato, come molti di voi ricorderanno, da un dettaglio che fece storcere il naso a molti fan del Marvel Cinematic Universe: i volti dei protagonisti.

Nonostante la celebre software house nipponica non abbia mai dichiarato di ispirarsi ai film Marvel per quanto riguarda l'estetica del gioco, infatti, è innegabile che in tanti sperassero di ritrovare nella release per PS4 i volti di Chris Evans, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e tutti i loro colleghi che da anni ci fanno compagnia sul grande schermo.

Nell'era del deepfake, però, sappiamo bene quanto ci sia ben poco di impossibile: a far felici i fan arriva ora, dunque, un video che dona ai personaggi visti nel trailer di Marvel's Avengers le sembianze delle loro più famose controparti cinematografiche. L'effetto, va detto, è forse un po' traballante: ma in fondo si tratta solo di un video non ufficiale, quindi perché farsi troppi problemi?

Cosa ne dite? Avreste preferito trovare i volti dell'MCU nel gioco di Square Enix o pensate sia meglio così? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando a palrare di cinema, intanto, vediamo cosa ci attende nel futuro prossimo del Marvel Cinematic Universe; Ryan Reynolds, invece, ha detto la sua su ciò che attualmente mancherebbe al Marvel Cinematic Universe.