Marvel's 616, il trailer della serie Disney+ è un tuffo nel rapporto tra Marvel e fan

Sono fumetti, ma non sono "solo fumetti": e no, non ci riferiamo semplicemente al fatto che Marvel abbia ormai esteso il suo dominio a qualunque branca dell'intrattenimento. Il discorso è decisamente più complesso e coinvolge quella che ormai da più di mezzo secolo è la nostra cultura pop.

Già, perché l'impero messo su da Stan Lee è entrato a far parte della nostra vita in tanti modi, tangibili o meno: è proprio questo il discorso su cui poggia le proprie basi Marvel's 616, la nuova docu-serie targata Disney+ che si pone l'obbiettivo di spiegarci il complesso rapporto tra Marvel e... Il mondo.

"L'Universo Marvel è il mondo che vedete fuori le vostre finestre, la gente deve trovare personaggi in cui possa identificarsi" spiega nel trailer dello show lo scrittore ed editor C.B. Chebulski, citando una delle frasi del patron Marvel che meglio riassume ancora oggi lo Stan Lee-pensiero.

La prima stagione dello show sbarcherà sulla piattaforma streaming il prossimo 20 novembre e sarà composta da 8 episodi, ognuno dei quali incentrato su un particolare aspetto dell'Universo Marvel, dal rapporto con la cultura pop e con il fandom alle incredibili storie di creatori e personaggi. Un appuntamento imperdibile, dunque, per chiunque voglia approfondire l'universo creato da Stan Lee. A proposito di Marvel e Disney: di recente Disney+ ha aggiunto la funzione Groupwatch per guardare film Marvel e Star Wars in compagnia.