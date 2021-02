Marvel, Ryan Reynolds su Mark Ruffalo: 'Posso farlo arrabbiare, non diventa enorme'

Alla fine Deadpool ce l'ha fatta: il mercenario dalla bocca larga si sta preparando ad entrare finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe, dopo tanti anni di richieste andate a vuoto. Ma sarà in grado il nostro Wade Wilson di socializzare con i suoi nuovi colleghi senza scatenarne le ire?

A tal proposito, pare che il primo approccio di Reynolds con la banda Marvel sia stato decisamente il più pericoloso possibile: sul set del suo nuovo film The Adam Project, infatti, il nostro sta lavorando proprio con Mark Ruffalo, uno che tanti anni di MCU ci hanno insegnato a far arrabbiare soltanto quando c'è da "contrattare" in maniera tutt'altro che pacifica con il villain di turno.

Niente paura, però: lontano dagli Avengers il nostro Mark sembra essere una persona decisamente più calma di quanto siamo abituati a vedere quando indossa i panni di Bruce Banner. "Non importa quanto lo faccia arrabbiare, resta sempre delle stesse dimensioni" scrive Reynolds su Instagram: non c'è che dire, riuscire a mantenere la calma anche con un tipo come il nostro Ryan dev'essere una sfida non da poco per il povero Mark!

Recentemente, intanto, Amanda Seyfried ha negato di voler entrare a far parte dell'MCU; continuano a saltar fuori, invece, voci su un possibile ingresso di Emily Blunt nel Marvel Cinematic Universe.