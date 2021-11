Marvel, Ryan Reynolds 'attacca' Paul Rudd: Beve il latte materno delle balenottere azzurre

Paul Rudd è stato eletto uomo più sexy del mondo, un annuncio un po' a sorpresa che ha visto la star di Ant-Man superare il 'favorito' ex interprete di Captain America, Chris Evans, e ovviamente Ryan Reynolds non si è tirato indietro dal commentare la questione.

Nell'ultima puntata del Tonight Show with Jimmy Fallon, la star di Deadpool è stata ospite in studio e ha 'attaccato' l'interprete di Ant-Man dichiarando: "Sono felice per Paul, dico davvero, perché penso che sia l'essere umano più simpatico di tutto il mondo dello spettacolo. Ma secondo me ha fatto un patto con Satana, o qualcosa del genere. Voglio dire, è come se invece di invecchiare stesse ringiovanendo! Magari continua a bere latte materno, estratto da una balenottera azzurra o una cosa del genere? Ho sentito che si sottopone a degli strani trattamenti. Qualunque cosa sia, comunque, la voglio pure io!"

Ricordiamo che sia Ryan Reynolds che Paul Rudd molto presto torneranno nel mondo dei cinecomics Marvel: il primo sarà ancora Deadpool in un nuovo film attualmente in lavorazione e che porterà il mutante chiacchierone ex-Fox all'interno del Marvel Cinematic Universe; il secondo, invece, è attualmente impegnato nella lavorazione del terzo capitolo della saga di Ant-Man, intitolato Ant-Man & The Wasp: Quantumania, nel quale tornerà anche Jonathan Majors nei panni del nuovo villain del MCU, Kang il Conquistatore.

Quale dei due progetti attendete di più? Ditecelo nei commenti.