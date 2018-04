Marvel: i Russo parlano di Secret Wars, pronostici per il box-office di Infinity War

Come molti di voi sapranno, Avengers: Infinity War è già nelle sale cinematografiche italiane e, tra poche ore, farà il suo debutto anche in quelle americane.

La pellicola ha raccolto più di tre milioni di euro in sole 24 ore sul suolo italiano, e nei 21 mercati internazionali in cui ha fatto il suo debutto ha esordito con un dato impressionante di 39 milioni di dollari. Secondo gli ultimi pronostici, il cinecomic dovrebbe debuttare in madrepatria questo week-end con un incasso compreso tra i 216 ed i 235 milioni: le potenzialità per arrivare a tale cifra ci sono tutte e non resta che attendere domenica sera per il resoconto.

Intanto, in una recente intervista, i due filmaker dietro Avengers: Infinity War, i fratelli Russo, hanno espresso il desiderio di adattare al cinema la famosa run a fumetti Secret Wars. Anche per via dell'accordo Disney/Fox in molti hanno ipotizzato che si stessero riferendo alla recente run di Jonathan Hickman. Invece il duo ha confermato che il Secret Wars che vorrebbero vedere al cinema è proprio quello originale: "speriamo di poter mettere mano su altri personaggi. Uno dei nostri personaggi preferiti, e apparso in Incredible Hulk #181 che è in nostro possesso, è Wolverine. Pensiamo che la missione dell'Universo Marvel sia quello di continuare ad espandersi e sorprendere il pubblico. Sorprenderli con scelte di casting, sorprenderli con scelte di storyline. Se vogliamo continuare ad addentrarci nel campo dei crossover, certamente Secret Wars è un altro fumetto epico da adattare... ed uno che abbiamo sin da quando eravamo ragazzini".