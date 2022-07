Marvel, i Russo odiano Hulk? Ecco la risposta dei due registi!

Uno degli argomenti più controversi, per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, è la gestione di Hulk: sono molti i fan a sostenere che il personaggio di Mark Ruffalo sia stato trattato malissimo nel corso del franchise, con un dito puntato in particolar modo in direzione di Joe ed Anthony Russo.

I due registi di Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame, recentemente dettisi lontani dal ritorno nel Marvel Cinematic Universe, sono ad esempio i responsabili dell'introduzione di Smart Hulk, una delle versioni più criticate del povero Bruce Banner: ma come si discolpano i responsabili di ciò che molti ritengono un vero e proprio scempio?

Semplice: non si discolpano! Rispondendo grazie a Wired ai fan che chiedono a Google "perché i Russo odiano Hulk?", infatti, Joe ed Anthony hanno ammesso: "Non sapevamo cosa farcene di lui! Eravamo tipo: 'Un personaggio grosso e potente? Cosa ce ne facciamo di un personaggio così grosso e potente?'", con Joe Russo che ha poi rincarato la dose: "Abbiamo nerfato Hulk! L'abbiamo nerfato!".

Con una buona dose d'ironia, i due registi hanno dunque evitato di rispondere alla vera domanda: ma d'altronde, siamo proprio così sicuri che i Russo odino Hulk? Diteci la vostra nei commenti! Registi e giganti verdi a parte, intanto, pare che Ryan Gosling sia interessato al ruolo di Ghost Rider: lo vedremo nel futuro dell'MCU?