Marvel: i Russo confermano la totale liberà creativa post-uscita di scena di Perlmutter

Anche se il Marvel Cinematic Universe oggi è la macchina "sbanca botteghini" che conosciamo tutti, ha faticato per arrivare a dove si trova oggi senza incappare in problemi di produzione dietro le quinte.

ATTENZIONE! SPOILER!

Come ormai saprete, fino a qualche anno fa, Ike Perlmutter faceva parte ancora dei Marvel Studios. Perlmutter è colui che ha imposto svariati cambiamenti ai copioni dei film (alcuni per vendere più giocattoli), facendo infuriare spesso registi i quali alcuni hanno deciso di andarsene a progetto ancora non iniziato (Edgar Wright per Ant-Man) e altri si sono sentiti frustrati dalle decisioni imposte dall'alto (Joss Whedon con Age of Ultron). Nonostante il 'genio' di Kevin Feige, spesso costretto a mettere una 'toppa' in situazioni non proprio ottime, i problemi dietro le quinte, molte volte, hanno portato a risultati poco soddisfacenti a livello creativo.

Da qualche anno, però, Perlmutter ha 'lasciato' (per gestire solo la divisione televisiva, e che lo ha portato a realizzare il super-flop Inhumans), con Feige che ha assunto il totale controllo dello studio cinematografico. Da allora, secondo i registi (e quindi, in parte, dal primo Ant-Man) si respira un'aria di totale libertà creativa nei Marvel Studios, con registi in grado di portare sul grande schermo le proprie visioni senza troppi compromessi.

"Sono molto bravi a dare libertà creativa ai filmaker" spiegano i fratelli Russo "In pratica, scegliamo la storia che vorremmo raccontare e la presentiamo alla Marvel. E non riceviamo respinte da quella scelta. Non abbiamo avuto alcuna conversazione riguardo la morte di Gamora in Infinity War con James Gunn, per esempio, sicuramente Kevin gli ha parlato ma non ci hanno mai respinto l'idea".

"Alla fine della giornata, parte della ragione per cui abbiamo fatto quattro film con la Marvel è che sono molto bravi nel permettere ad ogni film di essere quel che dovrebbe essere" continuano "Nulla è sacro. Sono bravi nel rischiare, guardate Ragnarok, Black Panther e ora Infinity War. C'è stato un cambio della guardia in Marvel anni fa che penso abbia permesso una libertà creativa ancora più grande".