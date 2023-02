Marvel, nuovi rumor: ecco i piani per Deadpool, Fantastici 4 e il ritorno di Tony Stark?

Dopo il clamoroso leak del futuro del Marvel Cinematic Universe di qualche settimana fa parrebbe essere stato parzialmente confermato dai primi dettagli su Ant Man 3 arrivati dall'anteprima di Los Angeles, nuovi rumor circondano la saga dei Marvel Studios.

Questa volta a farli circolare ci ha pensato il noto portale The Cosmic Circus, che in passato è stato foriero di diverse informazioni rivelatesi poi corrette. Certo ciò non garantisce per le nuove anticipazioni appena fornite, ma come sempre noi ci limitiamo ad intercettarle ed elencarle qui di seguito per voi, senza garantire né in un senso né nell'altro:

Fantastici Quattro : la storia del film vedrà i protagonisti mandata indietro nel tempo quando otterranno i loro poteri, cosa che li lascerà bloccati negli anni '60. In questa epoca diventeranno delle celebrità grazie ai loro talenti fuori dal comune, verranno ribattezzati con i nuovi nomi di supereroi dai loro fan e nel frattempo dovranno trovare un modo per tornare a casa. Lo faranno giusto in tempo per la guerra contro Kang.

: la storia del film vedrà i protagonisti mandata indietro nel tempo quando otterranno i loro poteri, cosa che li lascerà bloccati negli anni '60. In questa epoca diventeranno delle celebrità grazie ai loro talenti fuori dal comune, verranno ribattezzati con i nuovi nomi di supereroi dai loro fan e nel frattempo dovranno trovare un modo per tornare a casa. Lo faranno giusto in tempo per la guerra contro Kang. L'obiettivo di Kang : secondo il portale verrà rivelato che uno degli obiettivi di Kang era la distruzione del Darkhold, avvenuta per mano di Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A quanto pare è stata proprio una delle Varianti di Kang a scrivere il libro, e dato che i fan hanno già notato grosse somiglianze tra le immagini del Darkhold, i Dieci Anelli, il braccialetto di Ms. Marvel e Chronopolis del Regno Quantico, è possibile che Kang voglia distruggere questi quattro elementi per i suoi scopi.

: secondo il portale verrà rivelato che uno degli obiettivi di Kang era la distruzione del Darkhold, avvenuta per mano di Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. A quanto pare è stata proprio una delle Varianti di Kang a scrivere il libro, e dato che i fan hanno già notato grosse somiglianze tra le immagini del Darkhold, i Dieci Anelli, il braccialetto di Ms. Marvel e Chronopolis del Regno Quantico, è possibile che Kang voglia distruggere questi quattro elementi per i suoi scopi. Deadpool 3 preparerà il terreno per Avengers 5 : secondo quanto riferito, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà il punto in cui il Multiverso diventerà davvero centrale per il piano più ampio dei Marvel Studios, ponendo le basi per Avengers: The Kang Dynasty: non ci sono ulteriori in formazioni in merito, ma è possibile che il film presenti un'altra Variante di Kang.

: secondo quanto riferito, il film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà il punto in cui il Multiverso diventerà davvero centrale per il piano più ampio dei Marvel Studios, ponendo le basi per Avengers: The Kang Dynasty: non ci sono ulteriori in formazioni in merito, ma è possibile che il film presenti un'altra Variante di Kang. Il ritorno di Robert Downey Jr: l'indiscrezione più sorprendente di questo lotto è senza dubbio quella che riguarda il ritorno del Tony Stark di Robert Downey Jr, dato che secondo Cosmic Circus la Terra-616 del MCU si troverà ad affrontare un'incursione con una realtà familiare: la Terra-838, la casa degli Illuminati vista in Doctor Strange 2. E' in questa occasione che tornerà Robert Downey Jr, nei panni di una Variante di Iron Man, che in questo universo è il creatore dei droni Ultron intravisti nel film di Sam Raimi. Il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU, lo ricordiamo, è stato anticipato da diversi scooper e insider in passato, e dovrebbe giocare un ruolo fondamentale in Avengers: Secret Wars.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al calendario delle uscite Marvel Studios.