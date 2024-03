Marvel, nuovi rumor: Multiverso rimarrà per Spider-Man, solo serie 'di strada' in futuro

Dopo le recenti indiscrezioni su Captain America 4, Young Avengers e una misteriosa nuova IP Marvel in arrivo nel 2026, in queste ore sono emerse nuove voci di corridoio sul futuro del Marvel Cinematic Universe, sia prossimo che remoto.

Stando al noto insider Daniel Richtman, infatti, nei prossimi anni i Marvel Studios sposteranno il loro focus sul piccolo schermo verso serie tv quasi esclusivamente 'di strada', come ad esempio Occhio di falco, Echo e la prossima Daredevil: Born Again: ci saranno alcune eccezioni, ovviamente, come ad esempio le serie tv già in sviluppo come Wiccan, Vision Quest o Ironheart, già completata, ma in generale il Marvel Cinematic Universe che andrà su Disney+ lo farà 'più in piccolo', con serie tv ispirate alle atmosfere degli originali show Netflix, dato che i Marvel Studios si sarebbero accorti i programmi tv targati TV-MA (vale a dire 'vietate ai minori') riescono a catturare un pubblico più devoto, e soprattutto possono offrire una vera alternativa ai film PG-13 del MCU.

Sempre affrontando un altro aspetto del futuro della saga, lo scooper informa anche che il Multiverso non sarà abbandonato dopo la fine della Saga del Multiverso: questo arco narrativo come noto si concluderà con il maxi-evento Avengers: Secret Wars, previsto attualmente per maggio 2027, ma il Multiverso continuerà a vivere in qualche forma, sebbene smetterà di essere il focus principale del franchise. Su questo punto Richtman non ha condiviso molti dettagli aggiuntivi, ma ha affermato che "il motivo di questa decisione sarà Sony", lasciando intendere che il Multiverso di riferimento sarà quello dello Spider-Verse.

Da notare che in queste ore sempre Daniel Richtman ha anticipato che Miles Morales esordirà nel MCU in Spider-Man 4 con Tom Holland.