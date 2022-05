Marvel, rumor clamoroso: Captain Carter protagonista di un film standalone?

Tra tutti i personaggi apparsi a sorpresa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, c'è anche quello di Captain Carter che avevamo visto per la prima volta in versione animata nella serie What If...? sempre dei Marvel Studios. Hayley Atwell ha poi interpretato il personaggio anche in live-action nell'ultimo film MCU diretto da Sam Raimi.

Ora arriva la notizia, da prendere ancora con estrema cautela perché di fatto manca qualunque tipo di conferma ufficiale, che i Marvel Studios avrebbero iniziato a sviluppare una pellicola standalone su Captain Carter, dopo l'esaltazione provata dal pubblico nel vederla all'interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ancora interpretata da Atwell. Visto il suo arco narrativo nella pellicola di Sam Raimi, è possibile che quella raccontata dal vociferato nuovo progetto cinematografico si sposterà in un altro universo; d'altronde anche la versione raccontata in What If...? non è la stessa che appare in Doctor Strange 2, come confermato più volte.

Captain Carter è una variante di Peggy Carter nel Multiverso, che segna il ritorno di Hayley Atwell nel Marvel Cinematic Universe. L'attrice è apparsa per la prima volta nel ruolo in Captain America - Il primo Vendicatore, tornando più volte all'interno del franchise. In What If...? Peggy Carter sembrava essere preparata per diventare il soggetto dell'Operazione Rinascita come lo era Steve Rogers. Nel primo episodio vediamo che Peggy impiega meno di qualche secondo prima di decidere di ricevere il siero, dal quale ha ottenuto abilità sorprendenti.

L’episodio richiama il film Capitan America: Il Primo Vendicatore in molte scene, nella pellicola abbiamo visto Rogers mettere k.o. innumerevoli agenti dell'HYDRA, ma non ha affrontato l’organizzazione con la stessa potenza del Capitano Carter, il che ci lascia pensare che sia ben più forte di Captain America.

E voi, vorreste vedere un film su Captain Carter ambientato nel Marvel Cinematic Universe?