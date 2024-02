Marvel, nuovi rumor: Captain America 4, Young Avengers e una saga totalmente nuova?

Dopo le rivelazioni di Alan Ritchson sul suo passato da Thor in queste ore i fan del Marvel Cinematic Universe hanno avuto modo di assaporare anche un assaggio del futuro della Saga del Multiverso, con diverse indiscrezioni trapelate online.

Secondo il solitamente affidabile insider Daniel Richtman, infatti, il gruppo di supercriminali noto come Serpent Society è stato completamente rimosso da Captain America: Brave New World durante quelle che a quanto pare sarebbero state delle riprese aggiuntive piuttosto sostanziose, che avrebbero modificato parti anche molto importanti della trama originale del film con Anthony Mackie e soprattutto sezioni specifiche del terzo atto e della 'battaglia finale'. Probabilmente è lecito supporre che questi villain non avrebbero avuto un ruolo troppo rilevante nel film, ma in ogni caso rimuovere un'intera sottotrama a questo punto della produzione è certamente una mossa singolare che ricorda un po' il reboot produttivo ordinato per Daredevil: Born Again.

Richtman sostiene inoltre che il progetto Young Avengers sarà sicuramente un film e non una serie Disney+ o uno Speciale, e secondo le sue fonti la Marvel starebbe già lavorando ad una nuovissima IP che debutterà nel 2026. Non abbiamo altri dettagli, al momento, se non per il fatto che il personaggio al centro di questa nuova iP non è ancora apparso nel MCU: che si tratti del personaggio proposto ad Henry Cavill, oppure il tanto chiacchierato Silver Surfer?

Impossibile dirlo al momento, ma vi terremo aggiornati.