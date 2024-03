Marvel accusata di aver usato una fan-art: Causa legale per il film di Licantropus

Licantropus non è certo uno dei prodotti Marvel più chiacchierati: lo speciale uscito direttamente su Disney+ ha raccolto pareri tutto sommato più che positivi, ma non è ovviamente mai stato uno dei prodotti di punta del franchise. In queste ultime ore, però, il film diretto da Michael Giacchino è tornato a far parlare di sé.

Mentre il suo regista valuta delle idee per il sequel di Licantropus, i Marvel Studios rischiano infatti di finire nei guai: la produzione è stata accusata in queste ore di aver rubato una fan-art creata da un digital artist per utilizzarla come logo del film con Gael Garcia Bernal.

Darius Alas, questo il nome del diretto interessato, non ha perso tempo in chiacchiere: l'artista è passato direttamente alle vie legali, facendo causa a Marvel con l'accusa di aver infranto le leggi sul copyright. La fan-art in questione è facilmente reperibile online, ed in effetti le somiglianze sono evidenti: non è abbastanza, naturalmente, per decidere se gli Studios siano o meno effettivamente colpevoli di plagio.

Bisognerà dunque presumibilmente attendere che un tribunale si pronunci sulla vicenda: al momento, comunque, gli Studios non hanno in alcun modo commentato la cosa. Polemiche e denunce a parte, in ogni caso, qui trovate la nostra recensione di Licantropus.