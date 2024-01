Marvel, Robert Downey Jr scherza sul ritorno come Iron Man: 'Non hanno ancora chiamato'

Il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU è uno dei grandi sogni dei fan apparentemente sul tavolo della Marvel per il futuro della Saga del Multiverso, e l'attore in queste ore è stato al centro di un simpatico siparietto proprio incentrato su questa delicata questione.

Durante il podcast Literally! di Rob Lowe, infatti, Robert Downey Jr. ha ricevuto una chiamata nel bel mezzo dell'intervista e il presentatore ha scherzato: "Ti ha chiamato la Marvel?". L'attore, ridendo, ha commentato: "No, loro ancora non mi hanno chiamato", in riferimento ovviamente ai tanti rumor sul ritorno di Iron Man in Avengers: Secret Wars, il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso.

Sempre durante l'intervista, Lowe ha aggiunto: "Sai cosa dico? Quel telefono sta per squillare, lo sento, e voglio essere presente quando succederà. Voglio negoziare per te", ha detto il presentatore. "So qual è il vostro patto. Ecco cosa faremo. Diremo: 'Io tornerò nella Marvel e interpreterò di nuovo Tony Stark per voi, visto che avete mandato tutto a puttane dopo che me ne sono andato, però dovrete darm un trilione di dollari' Andrà così, vedrai". A queste parole, Robert Downey Jr. ha riso di nuovo, e ha provato a minimizzare: "Sembra una posizione di negoziazione piuttosto ostile, questa!", ha risposto.

Per altre letture, sembra che molto presto arriveranno grandi novità riguardanti la Marvel, col futuro della Saga del Multiverso pronto a rivelarsi.