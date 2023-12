Marvel, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo spesso non capivano il senso dei loro dialoghi

Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. hanno partecipato all'ultimo appuntamento di Actors on Actors di Variety e hanno parlato anche del franchise che li accomuna, il Marvel Cinematic Universe. La saga è ricca di collegamenti tra un film e l'altro e i due attori hanno ammesso che spesso non riuscivano a comprendere i dialoghi.

"Beh, voglio dire, ai tempi della Marvel tutto poteva cambiare o stavamo parlando con una pallina da tennis. Io e te, gli appassionati di scienza, avevamo questi passaggi lunghi e assolutamente verbosi" ha dichiarato Downey Jr.



Alla reazione di Ruffalo, che ha sottolineato come in realtà si trattasse di cavolate e non sapessero realmente che cosa significassero, l'interprete di Tony Stark nell'MCU ha ribattuto:"Ma erano in ogni caso importanti perché sapevamo che erano importanti per i personaggi. Era davvero difficile darci dentro, ci facevano impazzire sul set chiedendoci perché non riuscissimo a memorizzarle".



Nel corso della conversazione, Mark Ruffalo ha ammesso di aver rubato da Robert Downey Jr. per il suo ultimo film, Povere creature! di Yorgos Lanthimos, in particolare dai personaggi di Sherlock Holmes e Charlie Chaplin interpretati da Downey Jr. in Charlot (1992), Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes - Gioco di ombre (2011).



