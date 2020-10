Marvel, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo difendono Chris Pratt dalle critiche

Essere famosi non comporta solo privilegi. Ne sa qualcosa Chris Pratt, che negli ultimi giorni è stato attaccato ripetutamente sui social a causa dell'ambiguità di alcune sue esternazioni politiche, del suo rifiuto alla partecipazione ad un evento in favore di Joe Biden e della sua appartenenza ad una fede religiosa considerata conservatrice.

Proprio per questo motivo Chris Pratt è stato oggetto di pesanti critiche, in particolare su Twitter, e in sua difesa sono intervenuti alcuni colleghi del franchise come Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo, che pubblicamente hanno speso diverse parole nei confronti della star di Guardiani della Galassia.



"Che mondo... Coloro che sono senza peccato stanno tirando pietre a mio fratello, Chris Pratt... Un vero cristiano che vive secondo i suoi principi e non ha mai mostrato nient'altro che positività e gratitudine... E fa parte di una famiglia che lascia spazio ai discorsi sui diritti civili e insiste sul servizio come principale valore. Se ce l'avete con Chris vi suggerisco un'idea. Cancellate i vostri account social, analizzate i vostri difetti caratteriali, lavorateci su, poi celebrate la vostra umanità..." ha scritto Downey Jr. sul suo account Instagram.

A fargli eco è Mark Ruffalo:"Ascoltate, Chris Pratt è un uomo solido. Lo conosco personalmente, e invece di alimentare calunnie guardo come vive la sua vita. La sua scelta è non esprimere le sue idee politiche. Concentriamoci sul premio, amici. Adesso siamo così vicini".



Su Everyeye trovate la recensione di Guardiani della Galassia e la recensione di Guardiani della Galassia Vol. 2, entrambi diretti da James Gunn, con Chris Pratt nei panni di Star-Lord.