Marvel, Robert Downey Jr: 'Ho fatto tutto ciò che potevo con Iron Man'

Robert Downey Jr. ha fatto il lavoro migliore che ha potuto, e forse il migliore della sua carriera, nell'interpretare il ruolo del ricco Tony Stark aka Iron Man nella Infinity Saga dei Marvel Studios e dopo aver interpretato la parte per ben 11 anni è uscito di scena nel migliore dei modi possibili. Adesso il suo pensiero è rivolto al futuro.

In una recente intervista concessa a Hindustan Times, Downey Jr. ha confermato che il suo unico interesse al momento è quello di andare avanti con la sua carriera lontano dai Marvel Studios, cui ha dedicato tutto se stesso dal 2008 al 2019: "Interpretare Tony Stark è stato difficile e ho davvero scavato a fondo. E' stato un viaggio durato 10 anni molto soddisfacente dal punto di vista creativo".

L'attore ha quindi aggiunto: "Ho fatto tutto ciò che potevo con quel personaggio e adesso posso dedicarmi ad altre cose. Adesso, quando si è alla mezza età, ti guardi indietro e realizzi che è stata la parte più bella del viaggio e che le cose finiscono. Sono molto fortunato, e sarò eternamente grato di essere finito dove sono adesso".

Sulla separazione tra il personaggio di Tony e se stesso, tempo fa Downey Jr. aveva dichiarato in maniera molto eloquente: "Non sono il mio lavoro. Non sono quello che ho fatto con lo studio. E non mi rifletto in quel periodo di tempo in cui ho interpretato il personaggio. Ed è un peccato, perché il bambino che c'è in tutti noi vuole essere come 'No, ci sarà sempre il campeggio estivo e ci stringeremo tutti le mani cantando Kumbaya.

"Non sono mai stato obbligato a esplorare nuovi territori in quella che è la mia vita creativa e personale. E' sempre bello precedere quello che verrà, ma è meglio farlo quando si è fisicamente al top. E' sempre in questo passaggio da una fase all'altra che la gente si sente un po' abbandonata".

L'eredità di Tony Stark verrà esplorata nel futuro dei Marvel Studios.