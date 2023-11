Marvel, Robert Downey Jr ha firmato per tornare come Iron Man nella Saga del Multiverso

Dopo aver svelato che Hugh Jackman e Tobey Maguire saranno i protagonisti di Avengers: Secret Wars, il noto insider My time to shine hello ha anticipato nuove indiscrezioni sul ritorno di Robert Downey Jr come Iron Man nella Saga del Multiverso.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo e pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network X, lo scooper My time to shine hello - dimostratosi praticamente infallibile in passato grazie alle sue fonti interne ai Marvel Studios - fa sapere che Robert Downey Jr ha già un accordo con la Marvel per riprendere il ruolo di Iron Man nel MCU: non ci sono informazioni aggiuntive, ma My time to shine hello è stato il primo, ormai diversi anni fa, a svelare che il Tony Stark di Robert Downey Jr avrebbe avuto un ruolo in Avengers: Secret Wars, dunque possiamo presumere che l'accordo menzionato dallo scooper abbia a che fare con il prossimo maxi-crossover del Marvel Cinematic Universe, pensato per concludere col botto la Saga del Multiverso.

Ricordiamo che, questa settimana, la rivista Variety ha pubblicato un lungo editoriale sul futuro dei Marvel Studios con informazioni di prima mano messe insieme tramite interviste a personalità interne alla casa di produzione di Kevin Feige, confermando che la Marvel vuole riportare sul grande schermo gli Avengers originali, inclusi i defunti Iron Man e Vedova Nera: se ci seguite costantemente sapete che non si tratta di rivelazioni inedite, dato che la maggior parte di queste erano già state riportate negli scorsi mesi dai principali scooper online, ma certamente arrivando da una rivista storica come Variety assumono un peso molto diverso.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.