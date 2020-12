Marvel, Robert Downey Jr e Don Cheadle ricordano Chadwick Boseman agli MTV Movie Awards

La notte scorsa si è svolta la cerimonia di premiazione degli MTV Movie e TV Awards 2020, ovviamente con gli interventi dei partecipanti in forma streaming. Nel corso della serata è stato omaggiato anche il compianto Chadwick Boseman che ha ricevuto il premio "Hero for the Ages" ed è stato omaggiato da Robert Downey Jr. e Don Cheadle.

Le due star del Marvel Cinematic Universe hanno parlato in diretta dell'amico scomparso premiato nel corso della cerimonia. Il primo a omaggiare l'attore è stato Robert Downey Jr. che con lui ha condiviso lo schermo in Captain America: Civil War e negli ultimi due crossover degli Avengers: "Dal primo momento in cui lo vedi sullo schermo o hai avuto l'opportunità di lavorare con lui, la sua energia e la sua intensità era fuori discussione. C'era qualcosa di diverso e di speciale in Chadwick Boseman".

Cheadle ha aggiunto subito dopo: "Ogni volta che arrivava sul set ispirava e influenzava tutti gli altri. E a ogni ruolo creava una nuova legione di fan. Aveva il potere incredibile di unire le persone, nel loro amore per il lavoro e il rispetto di lui come persona. Il modo in cui ha vissuto la sua vita ha unito le persone dietro questo scopo più grande e questo sarà il suo lascito".

Gli attori degli Avengers "hanno avuto l'opportunità di interpretare personaggi che hanno un significato, pieni di speranza e memorabili - ha ribadito Downey Jr. - incarnando veramente cosa voglia dire essere un supereroe. Il suo impatto come persona in grado di esercitare una leadership, come icona sullo schermo, non sarà quantificata dai record che ha infranto al box-office ma dalle legioni di fan che lo celebreranno per parecchi anni a venire".

Cheadle ha ribadito che Boseman "sarà ricordato per sempre come Black Panther" ma anche come un attore che "ha ritratto dei personaggi incredibili, icone della vita reale e uomini influenti che hanno cambiato il mondo", come Thurgood Marshall, James Brown e Jackie Robinson. "Ha portato la sua umanità e verità nelle sue interpretazioni di questi personaggi straordinari e l'ha fatto in un modo che ha onorato il loro ricordo".

Boseman "non è stato un eroe solo sullo schermo", ha chiuso infine Downey Jr., "l'elenco dei suoi atti di generosità è troppo lungo per essere riassunto qui. Nel suo mostrarsi nonostante la malattia per la famiglia, gli amici e i fan, alcuni dei quali stavano affrontando lo stesso male invisibile. Era più un eroe quando era semplicemente Chad. In quei momenti era più grande di chiunque avesse interpretato sullo schermo".

L'ultimo film di Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom, per cui si parla già di nomination postuma agli Oscar per l'attore, sarà diffuso su Netflix il 18 dicembre prossimo.