Marvel, Robert Downey Jr. convinse questa star ad unirsi agli Avengers

Far parte degli Avengers e in generale del Marvel Cinematic Universe è il sogno di molti attori, ma al tempo stesso una responsabilità capace di atterrire molti di loro: reggere il peso di uno dei franchise più seguiti della storia non è la cosa più facile del mondo.

Ne sa qualcosa Mark Ruffalo, che ha raccontato durante una recente ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon di esser stato parecchio dubbioso riguardo alla possibilità di accettare il ruolo di Hulk nell'universo cinematografico targato Marvel.

"Ero spaventato. Non sapevo cos'altro avrei potuto aggiungere a ciò che già era stato fatto così bene prima di me. Fino a quel punto avevo fatto solo film indipendenti. Quindi ero tipo: 'Non so se sono la persona giusta per questo'. E Joss Whedon mi fa: 'Sì, sei la persona giusta'. E poi ricevetti questa chiamata da Robert Downey Jr. che mi disse solo: 'Ruffalo, andiamo. Ce la possiamo fare' molto nello stile di Iron Man. Dopodiché pensai: 'Immagino che mi tocchi farlo'" ha raccontato Ruffalo.

L'attore ha poi spiegato anche di aver accettato solo dopo aver letto alcune righe dello script con protagonista il suo Bruce Banner, tenendo fede alla sua promessa di non accettare più ruoli senza prima leggere il copione (e sappiamo quanto Marvel sia reticente a far visionare materiale sui suoi film prima del dovuto).

