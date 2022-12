Marvel, Robert Downey Jr. confessa:'Ecco che cosa mi manca di più dell'MCU'

In una recente intervista rilasciata a Deadline, la star di Oppenheimer, Robert Downey Jr., ha confessato ciò che gli manca di più del periodo trascorso nel Marvel Cinematic Universe, dopo l'addio a Tony Stark e al personaggio di Iron Man interpretato per oltre un decennio nel franchise dei Marvel Studios.

"Cosa mi manca di più? Essere in trincea per tutto il tempo con Kevin Feige. L'inizio con Jon Favreau ora è come un bel sogno. Nel mezzo, con Shane Black in Iron Man 3 avevamo appena avuto Exton [il figlio] e l'abbiamo girato principalmente a Wilmington. Era idilliaco e sovversivo. E alla fine, quando mi sono reso conto di essermi fatto così tanti amici intimi nel cast dell'MCU, i fratelli Russo mi hanno aiutato ad abbracciare l'arco narrativo di Tony" ha dichiarato l'attore.



L'addio di Robert Downey Jr. al Marvel Cinematic Universe - scoprite tutti i film della Fase 4 dell'MCU dal peggiore al migliore - aveva sconvolto i fan del franchise, e l'attore ha definito quel periodo "un'incredibile corsa di 10 anni che è stata soddisfacente dal punto di vista creativo", seppur specificando di aver concluso il proprio percorso nei film Marvel.



Downey Jr. ha dichiarato che Endgame è stato il momento adatto ad abbandonare il franchise per concentrarsi sulla famiglia, il suo lavoro filantropico e lasciare la saga nelle mani delle nuove generazioni.

