Marvel, rivelato il nome ufficiale della trilogia di Spider-Man con Tom Holland

In attesa dei prossimi aggiornamenti su Spider-Man 4, il nuovo film Marvel con Tom Holland e Zendaya, vi segnaliamo che i Marvel Studios hanno definitivamente svelato il titolo ufficiale della trilogia composta da Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home e Spider-Man: No Way Home.

Purtroppo però non c'è spazio per le sorprese nella rivelazione fornita dai Marvel Studios, dato che il nuovo artbook 'Spider-Man: No Way Home: The Art of the Movie' si riferisce alla saga come alla Trilogia 'Home' di Spider-Man, un titolo già ampiamente diffuso tra i fan e utilizzato da tempo dalla stampa di settore. Ryan Meinerding, capo dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, nel libro dichiara: "I film di Spider-Man di Sam Raimi con Tobey Maguire hanno rappresentato l'ingresso dei supereroi stati nella storia del cinema moderno, e da allora nei due decenni successivi sia Andrew Garfield, con i film di The Amazing Spider-Man, sia Tom Holland, con la nostra trilogia 'Home' di Spider-Man, hanno contribuito a migliorare migliorato l'eredità di Peter Parker sul grande schermo".

Ricordiamo che il futuro di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe è tutto ancora da scrivere: l'attore, infatti, riprenderà il ruolo di Peter Parker nell'attesissimo Spider-Man 4, primo capitolo di una nuova trilogia dedicata al supereroe, ma anche nei due prossimi crossover della Saga del Multiverso, ovvero Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars; addirittura, secondo le indiscrezioni, Spider-Man sarà al centro di The Kang Dynasty, mentre con Secret Wars che dovrebbe spostare il focus sugli Avengers del Multiverso e riportare in gioco gli Spider-Men di Andrew Garfield e Tobey Maguire, i fan sognano un'altra reunion dei tre Peter Parker dopo gli eventi di No Way Home. Inoltre, Spider-Man sarà visto anche su Disney+ con la nuova serie animata Spider-Man: Freshman Years, che sfrutterà il Multiverso per raccontare una diversa storia di origini per il Peter Parker di Tom Holland: lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione, ma attualmente non ha ancora una data d'uscita. Per finire, si prevede anche che Tom Holland avrà un cameo in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, dopo l'apparizione cancellata da Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Restate con noi per tutte le prossime novità sulla saga.