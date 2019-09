Marvel rivela il sensazionale trailer della Infinity Saga

A qualche mese di distanza dalla sua presentazione in anteprima nel corso dell'ultimo San Diego Comic-Con, la Marvel ha finalmente diffuso in streaming il trailer esteso della Infinity Saga, in vista del box-set celebrativo che verrà lanciato questo inverno.

Tutti e 23 i film dell'Universo Cinematografico Marvel e che compongono la cosiddetta Saga dell'Infinito sono racchiusi in questo trailer spettacolare e decisamente nostalgico, che farà battere il cuore degli appassionati. Il filmato era stato già mostrato a coloro che avevano partecipato all'ultimo Comic-Con di San Diego ma da adesso è disponibile online in tutto il mondo.

Non c'è ancora, tuttavia, una data d'uscita ufficiale per il box-set celebrativo contenente tutte le pellicole della saga, ma Kevin Feige ha assicurato che il suo arrivo è imminente (probabilmente in tempo per la stagione natalizia). "Se dovessimo fare un mastodontico box-set per la Infinity Saga, e credo che se siete dei veri fan di questo universo spenderete i soldi per acquistarlo, includerà molte altre scene che vi faranno strabuzzare gli occhi", aveva rivelato Feige nel corso di un Q&A con Empire Magazine.

Ci sono in effetti una quantità piuttosto vasta di scene inedite provenienti dai vari film Marvel usciti finora, e mentre alcune di esse sono state già diffuse online, alcune rimangono tutt'ora inedite - come la scena alternativa di Nick Fury al termine del primo Iron Man - presumendo che verranno incluse nell'atteso box-set celebrativo.

"Mi piace condividere quelle scene - diceva Feige a margine della diffusione di alcuni contenuti per Endgame - e quando abbiamo qualcosa che amiamo e che per noi non è stato facile tagliare via dal film ci consoliamo pensando che possiamo condividerla in seguito. Ci sono cose che pensiamo nessuno dovrebbe vedere, ma in alcune discussioni abbiamo pensato fosse arrivato il momento di condividere alcune delle cose di non andiamo particolarmente fieri".