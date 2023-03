Marvel ristruttura, parla Bob Iger: Meno sequel, più Avengers nel futuro della saga

Mentre la comunità dei fan del MCU è ancora concentrata a commentare i clamorosi leak sul futuro della Saga del Multiverso, Il CEO della Disney Bob Iger ha confermato che sono in arrivo grandi cambiamenti all'interno della programmazione dei Marvel Studios.

Parlando alla Morgan Stanley Technology, Media and Telecom Conference, Iger ha commentato lo storico risultato negativo di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, specificando comunque come la Disney non crede che esista un 'problema' Marvel, anche se d'ora in avanti sarà importante guardare a quali personaggi e storie sono importanti per i progetti futuri. "La traiettoria della Marvel per i prossimi cinque anni porterà grandissime novità" ha dichiarato Bob Iger. "Ad esempio, torneremo al franchise degli Avengers con un roster completamente nuovo di eroi".

Il dirigente ha anche spiegato che i Marvel Studios valuteranno con più attenzione l'approccio ai sequel: "Ci sono 7.000 personaggi alla Marvel, ci sono molte più storie da raccontare. Quello che dobbiamo capire non è necessariamente il volume delle storie che stiamo raccontando, ma quante volte torniamo a raccontare certi personaggi. I sequel in genere funzionano bene per noi. La domanda è: serve un capitolo tre, un capitolo quattro, un capitolo cinque per questo personaggio, oppure possiamo passare ad altri eroi?"

Nel frattempo, ecco come potrebbe cambiare la line up della Saga del Multiverso, che secondo le indiscrezioni dovrebbe includere anche la Fase 7.