Marvel, riprese in corso in gran segreto per Mephisto? Sarà uno Speciale Disney+

Sembra che i Marvel Studios stiano già preparando uno dei prossimo Speciali per Disney+, dato che secondo una nuova indiscrezione appena emersa sul web le riprese di Mephisto con Sacha Baron Cohen sarebbero attualmente in corso ad Atlanta.

Questa voce di corridoio arriva nientemeno che dal famoso insider e podcaster Jeff Sneider, che nell'ultimo episodio del suo show The Hot Mic ha dichiarato che lo speciale è 'in corso di produzione segreta' sul set di un altro progetto MCU che ha da poco iniziato le riprese principali, vale a dire lo spinoff sequel di WandaVision Agatha: Coven of Chaos: "Mi hanno detto che sono in corso delle riprese per lo Speciale su Mephisto sul set di Agatha", ha detto Sneider nel podcast. "Sembra che stiano preparando il suo Speciale direttamente sul set della serie."

Sebbene la Marvel debba ancora confermare l'esistenza di questo Speciale dedicato a Mephisto, il progetto era già stato anticipato dal famoso leaker Marvel Studios Spoilers, prima della recente denuncia ai suoi danni voluta dai Marvel Studios per i leak sulla sceneggiatura di Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Non è chiaro se Mephisto comparirà in Agatha: Coven of Chaos - serie che dovrebbe includere anche il ritorno di Scarlet Witch di Elizabeth Olsen - ma a questo punto è molto probabile; il villain demoniaco, lo ricordiamo, dovrebbe avere un ruolo anche in Ironheart, prossima serie tv di Disney+ incentrata su Riri Williams e sequel spin-off di Black Panther: Wakanda Forever.

Come al solito, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi eventuali aggiornamenti.