Marvel rilascia una prima immagine della serie su Loki!

Le serie Marvel annunciate per Disney+ sono uno dei motivi di maggior interesse e curiosità per quanto riguarda la piattaforma streaming made in Disney prossima al lancio.

Su Disney+ troveremo infatti tutte le serie che andranno ad inserirsi nella continuity del Marvel Cinematic Universe, come quella su Falcon e Occhio di Falco e, appunto, quella su Loki. Su quest'ultima l'attesa è particolarmente febbrile, vista anche la conferma del ritorno di Tom Hiddleston nei panni del primo grande villain degli Avengers e la notizia che alla serie avrebbe lavorato lo sceneggiatore di Rick and Morty.

Uno sguardo alla serie su Loki ci viene ora finalmente concesso da Marvel: la compagnia ha infatti rilasciato una foto scattata durante il meeting per gli investitori tenutosi lo scorso aprile. Nella foto vediamo Kevin Feige mostrare una prima immagine della serie, nella quale si vede il logo creato appositamente per quest'ultima e una prima (non troppo chiara, in verità) immagine di Loki stesso.

La foto, però, potrebbe aver confermato un rumour sull'ambientazione: dietro il protagonista, che sembra passeggiare per le trafficate strade di una città (New York, immaginiamo) con alle spalle la locandina di un cinema che annuncia in programmazione il film Lo Squalo, uscito nel 1975. Una conferma del periodo storico in cui sarà ambientata la serie? Lo scopriremo su Disney+.