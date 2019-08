La Marvel alla ricerca di Leiko Wu in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings?

Il casting di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings continua, visto che la produzione del nuovo cinecomic targato Marvel Studios è imminente per la regia del filmaker Destin Daniel Cretton.

Come detto qualche giorno fa, nel film con Simu Liu nei panni dell'eroe protagonista ci sarà anche l'attrice Awkwafina che, però, dovrebbe interpretare il ruolo di Fah Lo Suee, una vera e propria villain che sarà alleata del Mandarino, interpretato da Tony Leung.

Per questo, Discussing Film ha confermato che i Marvel Studios sono alla ricerca di un'altra attrice asiatica tra i 20 e i 40 anni che possa interpretare un'agente segreto. Stando a quanto rumoreggiato, dunque, il personaggio in questione sarà quello di Leiko Wu.

Leiko Wu, nei fumetti, è, per l'appunto, un'agente segreto del MI-6 ed alleata di Shang-Chi. Nel materiale originale, la Wu è anche la compagna di Clive Reston, altro agente del MI-6 e amico di Shang-Chi che, stando alle voci di corridoio, sarebbe anche nel cast della pellicola prodotta dai Marvel Studios.

Attendiamo, come sempre, delle conferme o eventuali smentite su questo casting. La pellicola uscirà a febbraio 2021.