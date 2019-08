La Marvel alla ricerca di un giovane attore africano... sarà in Shang-Chi?

I Marvel Studios sono decisamente in piena fase di sviluppo e di ricerca di nuovi talenti per i prossimi film del Marvel Cinematic Universe. Sono tanti i casting call aperti in USA per gli attori che vorrebbero entrare a far parte di questo universo.

E dopo il casting call per un personaggio transgender che, potenzialmente, apparirà in Thor: Love and Thunder (sarà Sere?), i Marvel Studios hanno aperto le selezioni per un ruolo chiamato "Adam" nei casting call. La parte è per qualsiasi attore africano o afroamericano tra i 23 ed i 25 anni. TheGWW che riporta in esclusiva la notizia non sa per quale pellicola sia ma specula sulla possibilità che possa trattarsi di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Anche se il giovane Simu Liu sarà il protagonista del film, è chiaro che la pellicola diretta da Daniel Destin Cretton abbia bisogno di comprimari. Secondo TheGWW questo casting, dunque, potrebbe essere per il personaggio di M’Nai, un giovane africano che, nei fumetti, viveva in un villaggio dove Fu Manchu ed i suoi uomini avevano il loro quartier generale. Quando l'esercito britannico attaccò il villaggio per fermare Fu Manchu, M'Nai fu una delle vittime casuali e finì per essere sfigurato; anziché "piangere", M'Nai decise di seguire Fu Manchu e diventare un fratellastro per Shang-Chi.

M'Nai si fece chiamare, da lì in poi, Midnight. Quando Fu Manchu ordinò a Midnight di uccidere Shang-Chi i due divennero nemici giurati per tutta la vita. Nel film, ovviamente, Fu Manchu non ci sarà ma visto che il Mandarino dovrebbe prendere il suo posto, la storia potrebbe restare comunque la stessa.

Un'altra possibilità, ovviamente, è che tale casting call, invece, sia per Doctor Strange in the Multiverse of Madness di Scott Derrickson. Nel film, infatti, potrebbe apparire Jericho Drumm a.k.a. Fratello Voodoo, un personaggio storico dei fumetti di Dr. Strange. Ultima possibilità, ma più remota, è che possa essere Blue Marvel in uno dei prossimi progetti.

Secondo voi quale personaggio sarà?