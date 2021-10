Marvel, nuovo record al box-office per Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

In un anno decisamente complicato dal punto di vista degli incassi cinematografici, soprattutto a causa di una terribile pandemia globale, il 2021 sarà certamente ricordato come l'anno del lento recupero per la fruizione delle pellicole in sala. Così, in questo complicato 2021 Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli centra un nuovo record.

Infatti, la pellicola di Destin Daniel Cretton è diventata la terza a superare quest'anno la cifra al box-office globale di 400 milioni di dollari, dopo Fast & Furious 9 e Godzilla vs. Kong. Risultato senza dubbio eccezionale, anche considerando che il film è uscito esclusivamente in sala e sta comunque registrando ancora ottimi incassi nonostante sia stata già ufficializzata l'uscita in streaming di Shang-Chi per novembre prossimo.

Al box-office internazionale Shang-Chi ha portato a casa quasi 190 milioni di dollari, cui vanno aggiunti quelli incassati in patria che portano appunto il totale a 401.6 milioni di dollari. In questo calcolo bisogna tenere a mente anche un altro fattore non di poco conto, ovvero che le altre due pellicole che hanno già superato i 400 milioni - Fast & Furious 9 e Godzilla vs. Kong - hanno beneficiato dell'uscita sul mercato cinese, cosa di cui non si è potuto avvantaggiare Shang-Chi. La Cina, inoltre, non ha ancora una data d'uscita nemmeno per le prossime pellicole Marvel, Eternals e Spider-Man: No Way Home.

Recentemente, il regista del film con Simu Liu ha rivelato di aver preso in considerazione l'idea di inserire nella storia il personaggio del fratello del nuovo eroe Marvel, a cui sarebbe toccata anche una storyline abbastanza complessa. "A un certo punto c'è stato un momento in cui Shang-Chi aveva un fratello lasciato indietro insieme al padre, invece di una sorella. Era una delle idee iniziali".

