Marvel, il reboot avrà nuovi Iron Man e Captain America: 'Interagiranno con X-Men e F4'

Mentre i fan dibattono circa le ultime dichiarazioni di Kevin Feige sul ritorno di Robert Downey Jr nel MCU, uno dei principali insider del settore pensa già al futuro del franchise dopo la conclusione della Saga del Multiverso.

A tal proposito, si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui il Marvel Cinematic Universe andrà incontro ad un soft-reboot dopo Avengers: Secret Wars, con la Fase 7 che rappresenterà una sorta di rilancio per il franchise a vent'anni dall'uscita del primo Iron Man (2008-2028), e in queste ore il noto insider My time to shine hello ha fornito qualche dettaglio in più sulla faccenda.

Durante una sessione AMA organizzata sulla sua pagina ufficiale del social network X, infatti, il noto scooper ha anticipato che il reboot del MCU includerà nuovi attori nei panni di Tony Stark e Steve Rogers, ma anche i nuovi X-Men con il primo sostituto di sempre ad ereditare il ruolo di Wolverine dallo storico interprete del personaggio, Hugh Jackman: la star tornerà ad indossare i panni di Logan in Deadpool 3 e sarà anche protagonista di Avengers: Secret Wars, ma dopo il film crossover dirà addio per sempre al supereroe e lascerà spazio alla prossima generazione di X-Men.

Sempre My time to shine hello, ha spiegato che questo soft-reboot permetterà ai nuovi Iron Man, Captain America e gli altri di interagire con i nuovi X-Men e i nuovi Fantastici 4, avvicinando il MCU il più possibile ai fumetti Marvel nei quali questi personaggi hanno sempre coesistito. Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, in definitiva, l'insider ha confermato che dopo Secret Wars il Multiverso non esisterà più e tutti questi nuovi attori/personaggi interagiranno nello stesso mondo.

