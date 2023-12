Marvel realizzerà il film Avengers vs X-Men? Novità sulla Saga del Multiverso e oltre

Oltre all'arco narrativo su World War Hulk e quello degli eroi di strada con Daredevil, Spider-Man e Kingpin, i Marvel Studios potrebbero accelerare lo sviluppo delle trame riguardanti gli X-Men.

Sebbene ci si aspetta che gli X-Men e i mutanti diventino centrali nella prossima Saga del MCU, ovvero quella che arriverà dopo la Saga del Multiverso, il portale The Cosmic Circus in una nuova pubblicazione ha notato in queste ore che la Marvel potrebbe accelerare i tempi e stabilire l'esistenza dei mutanti nel MCU principale prima di Avengers: Secret Wars, ovvero l'ultimo capitolo della Saga del Multiverso.

Sul sito si legge: "Possiamo confermare dalle nostre fonti che ci sono state discussioni riguardo ai mutanti e ad un ruolo più marcato rispetto a quanto inizialmente previsto nella prossima parte della Saga del Multiverso. Questo nella speranza di stabilire i mutanti in un modo più significativo sulla Terra-616 prima della conclusione della saga. Alcune idee includono una serie tv sui Mutanti per Disney+, incentrata su storie individuali per diversi personaggi (alla What If...?) o un film degli X-Men sotto il marchio Marvel Studios prima di Avengers: Secret Wars. Secondo una fonte, un'altra idea che è stata lanciata riguarda un film Avengers vs. X-Men con i membri degli Avengers di Terra 616 e gli X-Men. Tuttavia, è ancora troppo presto per discuterne, dato che gli X-Men non sono ancora arrivati su Terra-616".

Ciò di cui il sito è certo invece è l'importanza che Deadpool 3 avrà per la Saga del Multiverso e il futuro degli X-Men nel MCU: "Il film sarà un viaggio multiversale attraverso diverse realtà parallele della Marvel, e approderà nell'universo principale MCU-616. Anche se non riveleremo direttamente ciò che accade nella storia, è assolutamente certo che il progetto porrà le basi per ciò che verrà dopo per i mutanti nel MCU-616 principale."

