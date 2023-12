Marvel racconterà l'eredità di Iron Man nel MCU con l'arco narrativo 'Damage Control'

In attesa di capire se Robert Downey Jr tornerà davvero come Iron Man in Avengers: Secret Wars, The Cosmic Circus ha anticipato in che modo il Marvel Cinematic Universe continuerà a raccontare l'eredità lasciata da Tony Stark nell'universo narrativo della saga.

Per il sito, questo arco narrativo è nato addirittura in Iron Man 2 e si pone l'obiettivo di raccontare cosa accadrebbe se altre persone mettessero le mani sulla tecnologia Stark. La storyline si è sviluppata lentamente dietro le quinte dopo Avengers: Endgame in progetti come Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home, Ms Marvel, She-Hulk, Black Panther: Wakanda Forever e Secret Invasion, con un grande fattore comune ovvero il Damage Control, il famoso Dipartimento per il controllo dei danni inizialmente sviluppato da Tony Stark per gestire le conseguenze delle battaglie degli Avengers e recuperare qualsiasi tecnologia pericolosa per lo stoccaggio.

Dopo la sua morte, nuovi individui hanno assunto posizioni di potere all'interno dell'organizzazione, impossessandosi di tutta la tecnologia Stark in circolazione. Per The Cosmic Circus, che ha anticipato anche l'arrivo di un arco narrativo su Devil Reign e un arco narrativo su World War Hulk, la storia dell'eredità di Iron Man continuerà in Ironheart e Armor Wars, che "fungeranno da progetti finali per questo arco narrativo, e entrambi racconteranno le persone che finalmente onoreranno l'eredità di Tony Stark utilizzando la sua tecnologia a fin di bene. Al contrario, altri cercheranno di danneggiare la sua eredità utilizzando la sua tecnologia per scopi personale: ne sapremo di più anche sui famigerati villain di Iron Man, come Obadiah Stane, Justin Hammer e Ultron."

