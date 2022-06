Marvel, il quesito dei fan: come finirebbe uno scontro Avengers vs Homelander di The Boys?

La forza trainante della terza stagione di The Boys è il clima instauratosi intorno a Homelander, e dopo il rinnovo della serie Amazon per la stagione 4 sui social il tema legato ai personaggi dello show s'inserisce in dibattiti inaspettati e totalmente slegati dalla trama. Su Reddit i fan hanno coinvolto la Marvel e gli Avengers.

Il dibattito riguarda un eventuale scontro tra gli Avengers e il personaggio interpretato da Antony Starr. Secondo molti utenti le uniche vere minacce potrebbero arrivare da Wanda Maximoff, Thor, Hulk o Captain Marvel.



In caso contrario sarebbe difficile per qualcun altro sconfiggere Homelander? L'idea chiaramente stuzzica l'immaginazione degli spettatori che amano sia il Marvel Cinematic Universe che la serie di Eric Kripke e basata sull'omonimo romanzo di Garth Ennis.



E stuzzica l'immaginazione anche di chi parteggia per l'una o per l'altra parte. D'altronde, grazie anche alla serie tv, sono aumentati esponenzialmente negli ultimi anni gli appassionati di The Boys, che si è costruita un ampio seguito ed è diventata una delle serie di punta della piattaforma streaming Prime Video.



Nel frattempo The Boys è stata rinnovata per una quarta stagione, che proseguirà le avventure di Homelander & co.

E voi cosa ne pensate? Secondo voi avrebbero la meglio gli Avengers oppure Homelander sconfiggerebbe chiunque dei Vendicatori voglia affrontarlo?



Nel frattempo Marvel è impegnata a sviluppare una serie su Wonder Woman con il regista di Shang-Chi.