Marvel, quando torna Scarlet Witch? Ipotesi e anticipazioni dopo Doctor Strange 2

Dai, non ci crede nessuno che Scarlet Witch sia morta dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Quindi la domanda sorge spontanea: quando rivedremo Elizabeth Olsen di nuovo nel ruolo all'interno del Marvel Cinematic Universe?

Che Scarlet Witch sia viva nel Marvel Cinematic Universe è abbastanza il segreto di Pulcinella. Un personaggio così potente e importante difficilmente verrà accantonato dopo gli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, quindi dobbiamo aspettarci di rivederlo in futuro. Ma quando?

Di sicuro non arriverebbe in tempi brevi, visto che al momento la timeline del MCU si concentrerà su altro. Certo, verrebbe da pensare che il primo prodotto in cui vederla sarebbe proprio la serie tv su Agatha Harkness (ah e sapete che Agatha: Coven of Chaos ha cambiato nome?), anche se forse verrà solo menzionata? Fa strano perché la serie è diretta conseguenza di WandaVision e dovrebbe uscire nell'autunno del 2024, perciò mai dire mai per un cameo di Elizabeth Olsen. Magari un ultima puntata con un suo ritorno, visto che Agatha potrebbe volerla trovare per vendicarsi di lei.

C'è poi l'altra serie nata da WandaVision, e cioè Vision Quest. In questo caso sembra quasi scontato il ritorno di Scarlet Witch. Vedremo infatti Paul Bettany nuovamente come Visione Bianco che vorrà ritrovare il suo amore perduto una volta capito chi è e qual è il suo posto nel mondo.

Resta aperta poi la questione degli Illuminati che Wanda ha decimato: se la prima incursione del MCU fosse proprio a causa di questo? Una ricerca di vendetta da parte di un mondo privato dei suoi eroi più potenti. Perciò la dovremmo rivedere anche in Avengers: Secret Wars, anzi potrebbe essere proprio lei il fulcro della collisione fra i vari universi. E contando che potrebbe esserci Sam Raimi alla regia di Avengers Secret Wars tutto sarebbe logico.

E secondo voi quando potremmo rivedere la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen nel MCU? Diteci cosa ne pensate qua nei commenti!