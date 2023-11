Marvel, quando torna Harry Styles? Lo rivela Kevin Feige

A sorpresa Harry Styles si è unito nel 2021 al cast di Eternals, il film del Marvel Cinematic Universe diretto da Chloé Zhao nel ruolo di Eros/Starfox. Nonostante l'attore sia apparso in un cameo è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan, anche grazie alla sua notorietà sulla scena musicale. Ma il personaggio ritornerà?

Alla domanda ha risposto direttamente Kevin Feige, boss dei Marvel Studios:"È emozionato. Siamo emozionati. Vedremo" ha dichiarato il produttore, lasciando aperta ben più di una porta al ritorno della popstar. Lo scorso anno Harry Styles approfondì la propria carriera d'attore, ammettendo di sentirsi ogni tanto come se non sapesse ciò che sta facendo.



"Le avventure di Eros e Pip [Patton Oswalt] sono qualcosa di davvero emozionante per noi" ha spiegato a MTV News Feige "Parliamo di Ghost Rider, abbiamo Blade, abbiamo Doctor Strange con le prospettive soprannaturali". Senza dimenticare Daredevil e Spider-Man.



D'altronde Patton Oswalt si è dimostrato molto interessato (e sorpreso) in merito ad un possibile ritorno nel ruolo di Pip il Troll in un film a lui dedicato insieme ad Eros:"Non ho sentito quelle voci, sarebbe fantastico perché mi sembra che quando la Marvel ha lanciato i dadi su questo tipo di personaggi di livello B o C e tutti dicono 'Oh, chissenefrega di loro?' in realtà sono sbocciati davvero".



Per un vero e proprio ripasso sugli Eterni potete rispolverare la nostra recensione di Eternals, il film MCU diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, nel 2021.