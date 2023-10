Marvel: quando rivedremo Eros, il fratello di Thanos?

Cercasi Eros disperatamente, verrebbe da dire. Magari non proprio disperatamente, ma dopo la sua presentazione che aveva sorpreso chiunque nella post credit di Eternals di lui non si è più saputo niente: che fine ha fatto e quando potremmo rivederlo?

Le sale erano esplose vedendo l'arrivo di Harry Styles nei panni di Eros durante la post-credit di Eternals. Soprattutto sapendo che il suo personaggio era il fratello di Thanos, con tutte le implicazioni che la cosa avrebbe potuto portare. Poi più niente e il Marvel Cinematic Universe sembra se ne sia quasi dimenticato. E fra l'altro ecco altri 5 attori scomparsi dal MCU.

Nate Moore, uno dei produttori di Eternals, aveva assicurato che il personaggio di Harry Styles avrebbe avuto un ruolo molto importante nel futuro del MCU, confermando una serie di storie legate a Eros. Ma allora quando lo rivedremo?

Il film in cui per forza di cose dovrà esserci, quasi sicuramente fra i protagonisti, è Eternals 2. Il progetto però al momento non è nella timeline del Marvel Cinematic Universe (calendario delle uscite che il MCU ha cambiato ancora) e non si sa di preciso se e quando arriverà, vista l'accoglienza tiepida del primo film diretto da Chloe Zhao.

Perciò sembra che Eros sia in una sorta di limbo esattamente come il futuro di Eternals, che però dovrà essere risolto prima di Secret Wars vista la portata multiversale dell'evento. In modo da non rischiare di buttare il personaggio di Harry Styles nella mischia senza averlo un minimo caratterizzato.

E secondo voi quando rivedremo Eros? Anzi, rivedremo mai Harry Styles nel MCU? Diteci la vostra nei commenti!