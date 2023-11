Marvel, quando potremmo rivedere Kang prima di Avengers: The Kang Dynasty?

La seconda stagione di Loki ci ha presentato una terza variante di Kang (non volendo considerare quelle brevemente apparse durante la scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania): le incursioni del personaggio di Jonathan Majors dovrebbero però essere soltanto all'inizio, in attesa di Avengers: The Kang Dynasty.

All'indomani della conclusione della seconda stagione della serie con Tom Hiddleston i fan si chiedono dunque quando avremo modo di rivedere l'uomo che dovrebbe scatenare la guerra del Multiverso: al momento non esistono ovviamente risposte certe a questa domanda, ma dando un'occhiata ai futuri progetti del franchise noi punteremmo il dito su Deadpool 3 e Fantastici 4, che con il Multiverso dovrebbero per forza di cose avere a che fare.

Va detto, comunque, che ora come ora la situazione è più incerta che mai: Avengers: The Kang Dynasty ha perso il suo sceneggiatore, svolta che potrebbe indicare, a parere di molti, la volontà degli Studios di cominciare a prendere le distanze da Kang (legato a doppio filo proprio alla scrittura di Loveness) in vista di un possibile allontanamento a causa delle note vicende legali di Jonathan Majors.

Vedremo dunque se le nostre previsioni si riveleranno esatte, o se il processo a Majors finirà per spingere gli Studios a ricorrere a soluzioni estreme: per saperne di più, comunque, non resta che attendere i prossimi sviluppi della vicenda.