Marvel, quando iniziano le riprese di Thunderbolts? Lo svela Wyatt Russell

In attesa di capire come reagiranno i Marvel Studios dopo il licenziamento di Jonathan Majors dal ruolo di Kang, arrivano nuove informazioni su uno dei film più attesi della Saga del Multiverso del MCU, ovvero il prossimo crossover Thunderbolts.

Nel corso di una recente intervista promozionale per la sua nuova serie tv Monarch: Legacy of Monsters, spin-off della saga del MonsterVerse di Godzilla e King Kong creata dalla Legendary Pictures, l'attore Wyatt Russell, figlio di Kurt Russell e interprete di US Agent nel MCU, ha infatti svelato quando inizieranno le riprese del film, che mostrerà ai fan della saga la creazione di un nuovo team di supereroi.

"Ormai siamo andati vicini all'inizio delle riprese qualcosa come 14 volte, ma finalmente ci siamo" ha scherzato Wyatt Russell, che ha esordito nel MCU nella serie tv Falcon & The Winter Soldier. "Thunderbolts. "Mi sento molto fortunato a far parte di questo progetto perché sarà davvero speciale e avrà un cast eccezionale pieno di persone talentuosa. Le riprese inizieranno a marzo o al massimo ad aprile, e davvero non vedo l'ora".

Dopo i recenti rimaneggiamenti alla line-up uscite resasi necessaria a seguito dei ritardi accumulati per gli scioperi di Hollywood, il nuovo calendario della Disney ha confermato che Thunderbolts uscirà il 25 luglio 2025: restate con noi per tutte le prossime novità.