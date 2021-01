Marvel, ecco quando finirà la Fase 4 dell'MCU tra film e serie

Con l'arrivo in sala, speriamo, confermato per il maggio 2021 di Black Widow, partirà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe nelle sale cinematografiche, anche se l'effettivo inizio del nuovo ciclo partirà già la prossima settimana con la diffusione in streaming su Disney+ dei primi episodi della serie WandaVision. Kevin Feige ne ha parlato...

Posto che sappiamo quindi con certezza quando inizierà questa attesa Fase 4 delle nuove storie del Marvel Cinematic Universe, a più di un anno di distanza dall'uscita di Spider-Man: Far From Home, è invece abbastanza incerto conoscere quando effettivamente finirà questa fase. Perfino Kevin Feige non è riuscito a dirlo con certezza nel corso di un'intervista fiume concessa ai microfoni di ComicBook.

Intanto, a proposito dell'arrivo in streaming di WandaVision, Feige ha detto: "Spero dica con chiarezza che quello che aspetta gli spettatori sarà nuovo e molto diverso dal passato", sottolineando anche però che nel corso della conferenza stampa virtuale per la presentazione della serie non rivelerà quando effettivamente finirà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

"Certamente con le opportunità che offre Disney+ ci è permesso espanderci come vogliamo a livello creativo. [Falcon/Winter Soldier] doveva debuttare l'anno scorso seguito a distanza ravvicinata da WandaVision. Ma quello che è accaduto dopo non ha intaccato il livello creativo dei prodotti. Come è già accaduto in precedenza, lo stravolgimento dei piani iniziali si è rivelato qualcosa a favore per i Marvel Studios, e lo ha fatto anche per questo primo nostro show, adoro quanto sia coraggioso".

WandaVision esordirà con due episodi il 15 gennaio prossimo su Disney+, nell'attesa ecco un resoconto dei film Marvel e DC Films in arrivo nel 2021.