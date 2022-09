Marvel, qual è il vero obiettivo di Kang? Parliamo del MacGuffin della Saga del Multiverso

Qual è il vero obiettivo di Kang il Conquistatore? Se durante la Saga dell'Infinito Thanos bramava il possesso delle Gemme dell'Infinito, allora c'è da pensare che anche la Saga del Multiverso del MCU avrà un suo particolare MacGuffin, ma quale potrebbe essere?

Per chi non lo sapesse, innanzitutto, ricordiamo che il MacGuffin di un film è l'espediente narrativo inserito in una storia al solo scopo di mettere in moto la narrazione: il padre di questa 'tecnica' è Alfred Hitchcock, che è stato il primo a parlarne espressamente durante la lavorazione dei suoi film (sebbene il termine sia stato probabilmente coniato dallo sceneggiatore Angus MacPhail, suo amico e collaboratore) e un perfetto esempio di MacGuffin nel Marvel Cinematic Universe finora sono state le Gemme dell'Infinito, che hanno 'messo in moto' l'intera Saga dell'Infinito.

Ogni nuova Saga del Marvel Universe però avrà un villain differente, e con Thanos fuori dai giochi ora per la Saga del Multiverso è il turno di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors: allo stesso modo, dunque, si presume che anche questo nuovo grande villain avrà bisogno del suo MacGuffin per entrare in azione, e in effetti la Fase 4 potrebbe già averci fornito qualche indizio per provare ad identificarlo (o indovinarlo, al massimo). Tanto la scena post-credit di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli quanto quella di Ms Marvel, infatti, hanno evidenziato il mistero dei 'bracciali' posseduti rispettivamente da Shang-Chi e da Kamala Khan, entrambe finite casualmente sulla Terra nel corso dei secoli ma appartenenti alla stessa razza intergalattica.

Finora, fatta eccezione per la tematica degli universi paralleli, i bracciali sono gli unici 'possibili MacGuffin' offerti dalla Fase 4, e dai primi dettagli rivelati su Antman & The Wasp Quantumania sappiamo che nel corso del film Kang costringerà Scott Lang a rubare qualcosa per suo conto, qualcosa su cui Kang vuole assolutamente mettere le mani: che possa trattarsi proprio di un altro di questi misteriosi bracciali?

Diteci che cosa ne pensate nella sezione dei commenti!