Marvel, qual è la scena improvvisata più bella del MCU? I fan votano Ant-Man and the Wasp!

Dopo il sondaggio sul miglior momento del MCU, un altro utente fan dei Marvel Studios è intervenuto su Reddit per lanciarne un nuovo in cui si chiede quale sia il miglior momento improvvisato sul set di un film Marvel in tutto il Marvel Cinematic Universe. L'utente in questione ha votato per una scena tra Paul Rudd e Randall Park in Ant-Man 2.

La scena in questione è una delle ultime di Ant-Man and the Wasp, quando l'agente Jimmy Woo interpretato da Randall Park (che poi rivedremo anche nella serie WandaVision) è sicuro di arrestare Scott Lang e coglierlo in flagranza di reato (violazione dei domiciliari), salvo poi trovarlo effettivamente nella sua casa. A questo punto, il suo personaggio gli dice, "Ti rivedrò ancora", e Paul Rudd improvvisa la battuta: "Dove?".

Solitamente le regole dell'improvvisazione vietano ulteriori domande perché si rischia uno stallo, ma Park mantiene la scena nonostante qualche esitazione e gli spiega che il suo è un modo per dire che lo arresterà la prossima volta che commetterà un reato. Qui la conversazione prosegue con Park che chiede infine a Scott se volesse venire a cena da qualche parte, ma i due si rendono conto dell'assurdità della cosa e la scena termina. Per l'utente Reddit questo è il miglior momento improvvisato sul set di tutto l'MCU.

Altri utenti ovviamente ne citano altri, come quello presente in Thor: Ragnarok di Taika Waititi - già di suo pieno di scene improvvisate - in cui Thor chiede a Bruce Banner se vuole vendicarsi, dato che il nuovo gruppo costituito da loro e Valchiria è appena stato chiamato Revengers dal dio del tuono in persona.

In precedenza, I fan si sono chiesti anche quale sia il film Marvel da rivedere assolutamente più di una volta.