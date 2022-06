Marvel, qual è il miglior momento del MCU? I fan puntano su Captain America e Mjolnir!

Dopo la scelta dei film Marvel che meritano di essere rivisti, i fan hanno discusso ampiamente su Reddit su quale sia il miglior momento mai andato in scena in un film del Marvel Cinematic Universe. Ovviamente, come era anche facile prevedere, tra i più citati c'è stato il momento in cui Steve Rogers impugna Mjolnir in Avengers: Infinity War.

Per altri, invece, sarebbero i momenti più intimi e piccoli, come quando Steve Rogers doppia più volte Sam Wilson durante la corsetta mattutina all'inizio di Captain America: The Winter Soldier, oppure ancora quando Tony Stark e Peter Parker si abbracciano in Avengers: Endgame. Altri ancora pensano che tra i momenti assolutamente indimenticabili ci debba essere per forza l'entrata in scena di Thor con Stormbreaker in Avengers: Infinity War.

Impossibile poi non citare il sacrificio di Tony Stark alla fine di Endgame, con l'iconica frase "Io sono Iron Man" scolpita ancora a fuoco nella mente dei fan Marvel.

In precedenza, sempre i fan Marvel avevano discusso del fatto che non tutto nel MCU sia imperdibile, ponendo l'attenzione sulla eccessiva ripetitività della formula e soprattutto sul fatto che le nuove serie dei Marvel Studios su Disney+ ancora non siano propriamente all'altezza di un film realizzato per il cinema e non abbia lo stesso livello di attesa e hype.

In ogni caso, da oggi è disponibile Ms Marvel su Disney Plus.