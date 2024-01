Marvel: qual è il primo evento canonico nella millenaria timeline della saga?

Il Marvel Cinematic Universe affonda le sue fondamenta in Iron Man del 2008, primo film ufficiale del franchise. Dal punto di vista "storico", però, la mitologia fondata dalla Marvel ha delle basi molto lontane e più profonde di quanto molti si possano immaginare o, quanto meno, pensare.

Nonostante i fan continuino a chiedersi in che ordine cronologico vedere le serie Marvel Netflix, la vera domanda da dover fare è solo una: quale è stato il primo evento canonico della storia dell'MCU? La risposta ha delle basi che attraversano diversi film ma che vedono il mondo creato dalla saga di Kevin Feige iniziare con un evento molto precedente rispetto a quello che molti fan possono aver pensato.

Nel corso della sua storia, la Marvel ha ambientato film in epoche diverse. Partendo da Captain America e la seconda guerra mondiale, passando per gli anni '90 di Captain Marvel fino al viaggio nella storia de Gli Eterni, sono state esplorate epoche differenti. Con la recente pubblicazione del libro The Marvel Cinematic Universe – An Official Timeline of Marvel Studios, è stato ufficialmente chiarito questo nodo così tanto discusso. Nonostante sia in Eternals che nei Guardiani siano stati presentati i Celestiali, pare che il primo evento canonico che abbia dato origine alla storia dei Marvel Studios sia stato la creazione de Le Gemme dell'Infinito, cuore della saga.

