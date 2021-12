Marvel punta agli Oscar con Spider-Man: No Way Home? I fan ci sperano!

Nonostante siamo già a fine dicembre, i fan della Marvel stanno chiedendo insistemente allo studio di candidare Spider-Man: No Way Home alla prossima edizione dei Premi Oscar, come conseguenza dell'enorme successo generato dalla pellicola dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Sarebbe possibile fare come Black Panther?

Nonostante le parole poco lusinghiere di Kevin Feige verso l'Academy, colpevole a suo modo di vedere di penalizzare le pellicole del Marvel Cinematic Universe agli Oscar, i fan stanno chiedendo in maniera massiccia di candidare Spider-Man: No Way Home alla prossima edizione degli Oscar, perlomeno nelle categorie più importanti, come fa notare uno dei fan: "Vorrei che i film dei Marvel Studios venissero presi più sul serio dai premi come gli Oscar; io nominerei Spider-Man: No Way Home come miglior sceneggiatura non originale e Tom Holland come miglior attore, fatemi pura causa ma sono serio".

Un altro fan ammette che gli piacerebbe davvero molto veder nominato Willem Dafoe: "Non che accadrà mai, ma sarebbe estremamente divertente se Willem Dafoe ottenesse una nomination agli Oscar per No Way Home e non per The Lighthouse". Molti altri fa, i cui tweet sono riportati in calce a questa news, insistono poi sulla interpretazione da Oscar a loro modo di vedere di Tom Holland nei panni di Spider-Man.

SpiderMan No Way Home è il terzo miglior esordio della storia del cinema, e in pochissimi giorni è riuscito a superare i 247 milioni di Star Wars: Il risveglio della forza, mettendo nel mirino anche Avengers: Infinity War. Per molti, SpiderMan No Way Home eguaglierà Avengers Endgame e tra questi vi è sicuramente CinemaScore, la società di ricerche di mercato che ha assegnato al film un bel A+, proprio come la pellicola in cui i nostri amati Vendicatori sono riusciti nell'intento di sconfiggere Thanos.