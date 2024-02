Marvel e Disney pubblicheranno 4 film MCU nel 2026, ma ne conosciamo soltanto uno

In queste ore Disney ha annunciato tantissime novità sulle prossime uscite, confermando che nel 2026 i Marvel Studios distribuiranno ben 4 film nelle sale di tutto il mondo, alimentando la curiosità dei fan in merito a ben tre progetti misteriosi.

L'unico di cui siamo a conoscenza è infatti Avengers: The Kang Dynasty, o Avengers 5 che dir si voglia, l'attesissimo nuovo crossover del team di supereroi Marvel chiamati ad affrontare Kang e la minaccia incombente del crollo del Multiverso: il film ha attualmente una data d'uscita fissata all'1 maggio 2026, ma non sarà l'unico titolo MCU ad arrivare al cinema quell'anno.

Ad accompagnarlo ci saranno sia prima sia dopo altre tre film Marvel senza titolo, che compaiono sul calendario ufficiale delle uscite Disney per l'anno 2024 nelle date del 13 febbraio, 24 luglio e 6 novembre: da questa line-up, dunque, sappiamo che prima di Avengers: The Kang Dynasty il pubblico sarà chiamato a raccolta per un altro film, e dopo gli eventi del crossover la Marvel sfornerà altri due titoli, presumibilmente legati ad Avengers 5 (come accadde con Captain Marvel e Ant-Man & The Wasp tra gli eventi di Avengers: Infinity War e Endgame). Ma quali saranno questi tre film?

Sappiamo che la Fase 6 del MCU, l'atto finale della Saga del Multiverso, inizierà con Fantastici 4 (2 maggio 2025), e gli unici altri titoli annunciati ufficialmente - oltre ad Avengers 5 e Avengers: Secret Wars, il finale della Saga del Multiverso - sono Thunderbolts (25 luglio 2025) e Blade (7 novembre 2025). Dopo Blade ci sarà il film misterioso del 13 febbraio 2026, e a seguire gli altri titoli sopracitati: attualmente, le possibilità più ovvie sembrerebbero Shang-Chi 2, Doctor Strange 3 e Thor 5, tenendo conto che Spider-Man 4 è tecnicamente un'uscita della Sony Pictures e che non trova spazio nel calendario della Disney.

Da notare che Destin Daniel Cretton, il regista del primo Shang-Chi, era stato scelto per dirigere Avengers 5 ma ha recentemente lasciato quella posizione per dedicarsi a Shang-Chi 2, che quindi potrebbe essere in cima alle priorità della Marvel.