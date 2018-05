Marvel ha pubblicato in rete una delle più spassose scene di Avengers: Infinity War

È ormai risaputo che Avengers: Infinity War sia un film ricco di scene forti e a dir poco drammatiche, ma la pellicola presenta, come da tradizione per i Marvel Studios, anche numerosi momenti comici e spassosi. Uno in particolare è infine approdato su Twitter, con tanto di spiegazione da parte degli autori.

Visionabile in calce all’articolo, la clip ci mostra una particolare scena con protagonisti Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt), Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) e Drax il Distruttore (Dave Bautista) sul pianeta Titano. Durante il primissimo incontro fra i Guardiani della Galassia ed il gruppo dello stesso Iron Man, Peter, credendo che i tre individui dinanzi a lui fossero al servizio di Thanos, ha domandato dove si trovasse l'amata Gamora (Zoe Saldana), spingendo Stark a chiedere a sua volta “Ho una domanda migliore: chi è Gamora?”.



Fino a quel momento sobria e persino un po’ preoccupante, la scena ha assunto un tono esilarante quando Drax, pochi istanti dopo, ha domandato a sua volta “Io ne ho una ancora migliore: perché è Gamora?”. Come spiegato da Christopher Markus una settimana fa, la battuta non era assolutamente prevista dal copione, né la scena sarebbe dovuta essere a sfondo comico.



Al contrario, questa è saltata fuori il giorno in cui Dave Bautista, durante le riprese, ha improvvisato l’imprevedibile reazione di Drax dinanzi allo scambio di battute fra Peter Quill e Tony Stark. Secondo lo stesso Markus, questo risultato è stato possibile soltanto perché Bautista comprende profondamente il personaggio di Drax.



Non trovate anche voi che questa sia una delle battute migliori dell'intera pellicola?