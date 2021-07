Marvel, tutte le prossime uscite dopo Loki: sono 28 i nuovi progetti tra film e serie tv!

Loki ha dato il via al Marvel Cinematic Multiverse e adesso le cose per i Marvel Studios non saranno mai più le stesse: a cominciare dai ritmi produttivi, mai così intensi negli ultimi dieci anni.

Dopo la conclusione della prima stagione della serie tv con protagonista Tom Hiddleston, infatti, i fan non avranno quasi il tempo per rifiatare: il numero di progetti in uscita, tra cinema e Disney+, è a dir poco impressionante, e in questo articolo cerchiamo di riassumere tutti i prossimi appuntamenti con il MCU ... o MCM.

What If...? - serie tv, 11 agosto 2021

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli - film, 3 settembre 2021

Hawkeye - serie tv, generico fine 2021

Eterni - film, 5 novembre 2021

Ms. Marvel - serie tv, generico fine 2021

Spider-Man: No Way Home - film, 17 dicembre 2021

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - film, 25 marzo 2022

Moon Knight - serie tv, generico 2022

She-Hulk - serie tv, generico 2022

Thor: Love & Thunder - film, 6 maggio 2022

Black Panther: Wakanda Forever - film, 8 luglio 2022

Secret Invasion - serie tv, generico 2022

The Marvels - film, 11 novembre 2022

Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio - su Disney+, inverno 2022

Ant-Man & The Wasp: Quantumania - film, 17 febbraio 2023

Guardiani della Galassia Vol.3 - film, 5 maggio 2023

Fantastic Four - film, 28 luglio 2023 (ipotesi in base alle date 'prenotate' dai Marvel Studios)

Blade - film, 10 novembre 2023 (ipotesi in base alle date 'prenotate' dai Marvel Studios)

Io sono Groot - serie tv, senza data

Ironheart - serie tv, senza data

Armor Wars - serie tv, senza data

Spin-off sul Wakanda senza titolo - serie tv, senza data

Spin-off su Okoye senza titolo - serie tv, senza data

Spin-off su Echo - serie tv, senza data

Loki stagione 2 - serie tv, senza data

Deadpool 3 - film, senza data

Captain America 4 - film, senza data

Reboot X-Men - film, senza data

Qual è quello che attendete di più? E soprattutto, in quale potrebbe spuntare Valentina Allegra de la Fontaine ? Diteci la vostra nella sezione dei commenti!