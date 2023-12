Marvel: il progetto su Nomad è ancora vivo, sarà il film prodotto da Scarlett Johansson?

Circa tre anni fa il web ha scoperto che la Marvel sta preparando un film su Nomad, una delle identità assunte da Steve Rogers nei fumetti al posto di quella ben più nota di Captain America, e finalmente in queste ore sono emerse nuove prove che dimostrano che il progetto è ancora in vita.

Come scoperto dal sempre attento portale Murphy's Multiverse, infatti, in questi giorni i Marvel Studios hanno lasciato scadere diversi marchi di copyright dedicati al personaggio, come ad esempio quelli per prodotti di marketing come vestiti, tazze e altro merchandising, ma allo stesso tempo hanno rinnovato quello più importante di tutti, ovvero il copyright di Nomad per la voce “servizi di intrattenimento”, dedicato essenzialmente al mondo del cinema e delle serie tv: sebbene lo studio nel corso degli anni abbia lasciato 'morire' molti altri marchi per il personaggio,Lo studio, questo qui è stato aggiornato ed esteso più volte, l'ultima proprio in questi giorni.

Cosa significa questo per lo sviluppo del misterioso progetto? Potrebbe anche non significare nulla, per lo meno al momento, ma il presidente della Disney Bob Iger è stato chiaro circa la nuova strategia dello studio riguardo i sequel: pochi ma buoni, e senza dubbio un nuovo film Marvel con Chris Evans potrebbe far gola a molti. Allo stesso tempo però, dato che Nomad non è mai stato ufficialmente annunciato come un futuro progetto del MCU, potrebbe facilmente finire nel dimenticatoio, e al momento non c'è neanche c'è modo di sapere se sia mai stato parte integrante della Saga del Multiverso.

Nei giorni scorsi, comunque, Kevin Feige ha confermato che il film Marvel prodotto da Scarlett Johansson è ancora in lavorazione, specificando anche che non avrà nulla a che fare con Vedova Nera. Potrebbe trattarsi dello stesso progetto? Questo è ciò che dissero i rumor anni fa, ma per il momento i fan saranno costretti ad aspettare ancora.