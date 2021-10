Marvel, un produttore rivela: 'Non avevamo piani per Nick Fury dopo Iron Man'

Riuscireste a immaginare un Marvel Cinematic Universe senza Nick Fury? Siamo sicuri che la cosa risulti difficile un po' a tutti, tanto è l'affetto che abbiamo imparato a provare nei confronti del personaggio di Samuel L. Jackson: il boss dello SHIELD, però, rischiò effettivamente di esser lasciato fuori dal progetto.

A parlare del destino del personaggio che farà ritorno in The Marvels è stato uno dei produttori associati del franchise, Jeremy Latcham, nell'ambito del libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe: stando alle sue parole non c'erano piani per Nick Fury dopo il primo Iron Man del 2008.

"Latcham disse che chiamarono Samuel L. Jackson e gli chiesero se fosse interessato a un cameo. 'Non avevamo un piano o degli accordi per altri film in futuro' spiegò Latcham. 'Avevamo semplicemente questa strana idea secondo cui alla gente non sarebbe fregato nulla se l'avessimo inserito sul finale'. Jackson accettò e, nonostante la scena durasse davvero poco, fu mantenuto il segreto per non rovinare la sorpresa ai fan storici" si legge nel libro.

L'apprezzamento unanime ricevuto dal Nick Fury di Jackson dovette evidentemente far rivalutare la cosa ai produttori: meglio così, non trovate? A proposito di "what if", intanto: non tutti sanno che, prima di Iron Man, Robert Downey Jr. fece un provino per il Dottor Destino.