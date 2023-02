Marvel, il produttore di Ant-Man anticipa Young Avengers? 'Per Cassie futuro eccitante'

E' opinione comune che il Marvel Cinematic Universe finirà con l'introdurre presto o tardi gli Young Avengers, una 'sotto-formazione' degli Avengers composta principalmente da eroi molto giovani, e in tal senso Ant-Man & The Wasp: Quantumania potrebbe segnare per la saga una tappa molto importante.

Questo perché il film 'introdurrà' una nuova versione di Cassie Lang, figlia di Ant-Man, che dopo gli eventi di Avengers: Endgame e il salto temporale di cinque anni sarà una giovane adulta pronta a seguire il padre nelle sue avventure da supereroe: a rimarcare l'importanza che presumibilmente il personaggio ricoprirà nei prossimi anni, non a caso, i Marvel Studios hanno affidato il ruolo di Cassie a Kathryn Newton, tra le giovani attrici più promettenti del panorama hollywoodiano, e nel corso di una recente intervista promozionale il produttore della saga di Ant-Man Stephen Broussard ha ammesso che effettivamente il futuro di Cassie sarà centrale nel MCU.

Parlando con Inverse, il produttore ha spiegato che non ci sono progetti ufficiali per gli Young Avengers, al momento, ma ha anche aggiunto: "Gran parte della Fase Quattro ha riguardato l'introduzione della prossima generazione di eroi e la presentazione di nuovi personaggi. Penso che sia questo uno dei temi che la prossima generazione ci ricorda costantemente, e cioè che dopo di noi ci saranno altri ad ereditare ciò che abbiamo fatto. Penso sia un argomento eccitante da esplorare con Cassie, o con uno qualsiasi dei nuovi personaggi, come Kate Bishop ad esempio. Nuovi personaggi che hanno ereditato il mantello e decidono di combattere le prossime battaglie per continuare a rendere il mondo un posto migliore."

Ricordiamo che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Broussard, i Marvel Studios hanno già iniziato a parlare di Ant Man 4, che probabilmente sarà firmato ancora una volta da Peyton Reed, regista di tutti e tre i film della saga di Scott Lang usciti finora: che Cassie Lang possa ottenere un ruolo ancora più centrale in futuro? Ai fan per il momento non resta che attendere l'uscita di Ant-Man & The Wasp: Quantumania, fissata per il prossimo 15 giugno.

