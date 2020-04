Marvel presenterà un'armatura di Iron Man mai usata nei film: ecco come

Nel corso di una recente intervista con ComicBook Scott Drake, Portfolio Creative Executive per la Walt Disney Imagineering, ha rivelato che la Marvel si sta preparando al lancio di una nuova armatura di Iron Man concepita per i film dei Marvel Studios ma mai utilizzata sullo schermo.

Ciò avverrà all'Avengers Campus, il nuovo parco tematico di Disneyland, che darà la possibilità ai fan del Marvel Cinematic Universe di incontrare Tony Stark in persona.

Dan Fields, direttore creativo esecutivo di Disney Parks Live Entertainment, insieme a Drake ha condiviso alcuni dettagli sul nuovo look del celebre supereroe. “Tony Stark ha influenzato, dal design, tutto ciò che riguarda Avengers Campus. Quindi, assicurarsi di poter dare ai fan una buona rappresentazione di Iron Man, per noi è stato un enorme privilegio. E' un personaggio così iconico e progettarlo di nuovo con Ryan Meinerding per renderlo qualcosa in grado di camminare tra di noi, essere proprio lì con noi e poterlo incontrare ogni giorno, è stato fantastico.

"Ci sarà un'armatura esclusiva dei Parchi Disney che arriverà direttamente dall'arsenale di Iron Man. E' il Mark 80”, ha aggiunto Fields. “Lo troverete solo qui. E Iron Man ti aspetterà ogni giorno, davanti al quartier generale degli Avengers”.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'attrazione di Spider-Man di Avengers Campus e all'Everycult su Iron Man.